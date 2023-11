Efringen-Kirchen: Rühl erwartet Synergieeffekt von Wehr

Entwicklungskonzept

Vielmehr entscheide sich an anderer Stelle, was sich die Gemeinde an Gebäuden alles noch leisten könne. Unterstützung erhofft sich die Verwaltung durch das Integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK). In der Dezember-Sitzung könne der Gemeinderat einen Anbieter auswählen und ein Dreiviertel-Jahr später sollten Ergebnisse vorliegen. Ob Gemeindeentwicklungskonzept (GEK), Städtebauförderung oder Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR), alle Programme kämen mit ihren Förderungen in Frage. Bei keinem Programm gebe es für die Gemeinde Sperren, da sie lange genug nicht beansprucht wurden. Wichtig sei es den leistbaren Teil der Infrastruktur auf Vordermann zu bringen und noch über liquide Mittel zu verfügen, als das Geld weiterhin so auszugeben und am Sanierungsstau ändere sich nichts.