Efringen-Kirchen „Ruhige und gediegene“ Stimmabgabe

Viele Bürger nutzten die Briefwahl

Erwartungsgemäß war am Sonntag in den Wahllokalen dann auch verhältnismäßig wenig los, auch weil man davon abgesehen hatte, Wahlbezirke zusammenzulegen. Zu längeren Wartezeiten sei es seines Wissens nach nicht gekommen, sagt Pfahler. Die Rückmeldungen aus den Wahllokalen in den Ortsteilen hätten ergeben, dass es ein „steter Fluss“ an Wählern war. Auch zu Zwischenfällen im Zusammenhang mit der Einhaltung (beziehungsweise der Nichteinhaltung) der Hygienemaßnahmen sei es nicht gekommen. Für den Fall, dass die Maske zu Hause vergessen wurde, war man seitens der Gemeinde ebenso vorbereitet. In diesem Fall konnte eine Mund-Nasen-Bedeckung zur Verfügung gestellt werden.

Der hohe Anteil an Briefwählern führte auch dazu, dass man seitens der Verwaltung die Möglichkeit in Betracht ziehen musste, dass weniger als 50 Wähler ihre Stimme vor Ort abgeben würden. In diesem Fall wäre ein Auszählen der Stimmen im jeweiligen Wahllokal nicht möglich gewesen. Die Wahlzettel hätten erst in ein anderes Wahllokal gebracht werden müssen und wären dann gemeinsam mit den dort abgegebenen Stimmen ausgezählt worden. „Das war aber letztlich gar kein Thema“, sagt Pfahler. Am Nachmittag habe er bei den Ortsteilen nachgefragt, wie es diesbezüglich aussieht. Das Ergebnis: Bereits in allen Ortsteilen hatten mehr als 90 Bürger ihre Stimme abgegeben.

Gelungene Generalprobe für die Bundestagswahl

Die Erfahrungen, die man bei der Landtagswahl am Sonntag gesammelt hat, werden auch vor dem Hintergrund der im September anstehenden Bundestagswahl von großer Bedeutung sein. Der Hauptamtsleiter wird nun noch Rücksprache mit den Ortsvorstehern halten, die alle auch als Wahlhelfer im Einsatz waren, um in Erfahrung zu bringen, ob man hinsichtlich der Räumlichkeiten eventuell noch an der einen oder anderen Stellschraube wird drehen müssen. Insgesamt habe er aber nicht den Eindruck, dass große Veränderungen nötig seien, so Pfahler. Die Zusammenlegung von Wahllokalen sei wohl auch bei der Wahl im September nicht nötig, zumal es sich hinsichtlich des Auszählens bewährt habe, an der bisherigen Anzahl festzuhalten. Diesem Aspekt wird bei der Bundestagswahl gesteigerte Bedeutung zukommen, da sich das Auszählen durch die Abgabe von Erst- und Zweitstimme im Vergleich zur Landtagswahl etwas aufwendiger gestalten wird.

Bürgermeister Philipp Schmid spricht allen, die sich mit ihrer Stimmabgabe an der Wahl beteiligt haben, seinen Dank aus. Die Wahlbeteiligung liege bei stolzen 69,7 Prozent. „Die Wähler haben damit zum Ausdruck gebracht, dass ihnen an der zukünftigen Politik im Land Baden-Württemberg etwas liegt“, so Schmid. Er dankt darüber hinaus auch den Beschäftigten der Verwaltung, die die Wahl vorbereitet und begleitet haben, sowie den zahlreichen ehrenamtlichen Wahlhelfern, die uneigennützig in ihrer Freizeit für einen reibungslosen Ablauf der Wahl sorgten. Abschließend gratuliert Schmid den gewählten Abgeordneten Josha Frey und Jonas Hoffmann.