Efringen-Kirchen Rund ums Jahr engagiert zum Wohl der anderen

Da auch Kassierer Dirk Braumann aus Stroh kein Gold machen kann, blieb ihm nichts anderes, als von einem Minus in der Kasse zu berichten. Kassenprüfer Hansjörg Obermeier konstatierte ihm jedoch, dass „alle Ausgaben zum Wohle der Mitglieder getätigt“ worden seien. Mit dem Kassierer wurde auch der Gesamtvorstand einstimmig entlastet.

Da die Frauenvertreterin des Kreisverbands Lörrach, Ursula Rödel, nicht anwesend sein konnte, verlas Marlene Martin deren Bericht. Rödel war im Herbst vergangenen Jahres Martin im Amt der Kreisfrauenvertreterin gefolgt. Ihr Ziel, so Rödel, sei es, sich für die Interessen und Belange der Frauen in beruflicher und privater Hinsicht einzusetzen. Im Gegenzug dafür, dass die Frauen in ihren Berufen weniger als die Männer verdienten, müssten sie im privaten Bereich gleich eine Vielzahl von Tätigkeiten und Berufen ausüben.

Pflegekampagne

Die in diesem Frühjahr gestartete Pflegekampagne „#naechstenpflege“ spreche besonders Frauen an, die durch die Pflege von Angehörigen überlastet seien. Unter anderem forderte sie, „ausreichend Plätze in der Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege sowie spezielle Reha-Angebote für die Pflegenden“ zu schaffen.

In seinem Grußwort mahnte Bürgermeister Philipp Schmid, dass man vor „enormen sozialen Aufgaben“ stehe und es keinen Grund gebe, sich jetzt zurückzulehnen.

Wahlen

Bei den anstehenden Wahlen wurde lediglich Ronnie Schwarz als zusätzlicher Beirat in den Vorstand gewählt.

Wolfgang Martin verlas die Namen von fünf Geehrten, die allesamt nicht anwesend waren: Getrud Bastian (25 Jahre Mitglied) sowie Wanda Gräble, Liane Jost, Günther Strittmatter, Bernd Wenk (alle zehn Jahre).