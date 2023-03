Efringen-Kirchen Rundum erfolgreiches Jahr für die Landjugend

Rückblick

Auf dem Programm standen ein Karfreitagsausflug, ein Überraschungsausflug, der die Laju ins Ebianum, ein Baggermuseum in der Schweiz, und anschließend in den Spass- Park Hochschwarzwald führte, der Bayrische Hock am Pfingstmontag und auch ein Wochenendtrip auf den Wolfhof in Simonswald inklusive Schulung zum Thema Zivilcourage. Mit der Weihnachtsfeier sowie dem Weihnachtsbier an Heiligabend und Altjohrbier an Silvester, die allen Egringern und Gästen offenstehen, klang das Jahr aus.

Ein großer Erfolg war der Dorfabend, bei dem an drei Abenden Anfang Februar unter dem Motto „Super Mario“ Theater, Tänze, Sketche und Chorgesang angesagt waren. Immer mittwochs gibt es ein Treffen mit abwechslungsreichen Programmpunkten wie etwa ein Ausflug zum „Escape Room“ in Basel, eine Weinprobe, gemeinsames Kochen im Küchenstudio Tröndlin, viele Stunden auf dem Beachvolleyballplatz oder Kanufahren.