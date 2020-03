Efringen-Kirchen Sängerbund verschiebt Flohmarkt

Zur Entscheidung habe auch beigetragen, dass der Markgräfler Floh- und Trödelmarkt nicht die einzige Veranstaltung in der Region ist, die aufgrund der Angst vor dem Corona-Virus abgesagt wurde. „Persönlich sehe ich die Gefahr als nicht so groß an“, sagt Knorr. Wer am Samstagvormittag einkaufen gehe, treffe auch auf zahlreiche Personen. Das entscheidende Argument für die Absage sei aber gewesen, dass zum Flohmarkt des Sängerbunds auch zahlreiche Besucher von auswärts kommen. Auch sei in diesem Fall Vorsicht besser als Nachsicht: „Wenn sich tatsächlich jemand bei uns anstecken würde, hätten wir ein Riesentheater“, sagt Knorr mit Blick auf die geltenden Quarantänebestimmungen im Fall einer Corona-Infektion.

Dass der Floh- und Trödelmarkt nun verschoben werden muss, bedeutet für Knorr und den Vorstand des Sängerbunds einen großen organisatorischen Aufwand.

Großer organisatorischer Aufwand für Veranstalter

Glücklicherweise könne er die Mehrzahl der 80 Verkäufer, die ihre Waren an 140 Tischen anbieten wollten, per E-Mail erreichen. Da der Flohmarkt im Mai aber trotzdem stattfinden soll, wolle er mit den Anbietern vereinbaren, dass die bereits überwiesenen Gebühren zunächst auf dem Konto des Vereins verbleiben können. Denn alles zurückzuüberweisen würde eine enorme Belastung für die Kassiererin bedeuten, erklärt Knorr. Zugleich betont er aber, dass alle Verkäufer ihr Geld zurückbekommen, sofern sie es wünschen.

Auch das für den Flohmarkt bestellte Essen habe nun – soweit möglich – sehr kurzfristig storniert werden müssen. Beim Bäcker habe das noch geklappt, der Metzger habe die Würste aber schon hergestellt. Man werde versuchen, sie unter den Vereinsmitgliedern zu verteilen.

Der Sängerbund hofft nun, dass der Flohmarkt am Ersatztermin am 23. Mai stattfinden kann. „Wir könnten die Einnahmen natürlich gerade nach unserem Jubiläumsjahr gut gebrauchen“, so der Vorsitzende.

Eine erste Reaktion auf die Absage der Veranstaltung am ursprünglich angedachten Termin habe er bereits erhalten: Eine Verkäuferin habe ihn angerufen, um ihm zu sagen, wie sehr sie sich auf den Flohmarkt freue. Umso größer sei dann ihre Enttäuschung gewesen, als Knorr ihr berichten musste, dass die Veranstaltung verschoben werden muss.