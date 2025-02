Efringen-Kirchen: Sanierung geht bis Mitte Jahr

Dass es kein kleiner Schaden ist lässt sich daraus folgern, dass der DHL-Sprecher davon ausgeht, dass erst „circa Mitte des Jahres“ wieder von Efringen-Kirchen aus gearbeitet werden kann. Unklar ist bislang noch in welchem Umfang im Gebäude Maschinen und Fließbänder ersetzt werden müssen und wo es sich lohnt selbige zu reinigen. „Das wird aktuell von den Technikern geprüft“, erklärt der Sprecher. Die Aufräum- und Säuberungsarbeiten „haben bereits begonnen“.

Bereits am Dienstag nach dem Brand am Sonntag hatte die DHL in Wyhlen (Grenzach-Wyhlen) eine leerstehende Halle angemietet. Seither wird die Fahrzeugflotte dort bestückt. Verspätungen verneint der DHL-Sprecher. „Die Zustellung erfolgt in gewohnter Qualität. Die betrieblichen Abläufe mussten den Gegebenheiten der Immobilie angepasst werden“, erklärt dieser. Insofern seien „zusätzliche Handlings“ notwendig. In Efringen-Kirchen sind „üblicherweise circa 90 Mitarbeitende tätig“, hält der Sprecher fest. „Mehr Informationen kann ich Ihnen nicht geben“, informiert er – also beispielsweise wieviel mehr Beschäftigte eingesetzt werden müssen.