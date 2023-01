Efringen-Kirchen. Durch einen aufgestellten Schachtdeckel ist es am Neujahrstag zu einem Unfall in der Feuerbachstraße, in der Höhe eines Landgasthofes, gekommen. Unbekannte hatten vermutlich in der Silvesternacht einen Schachtdeckel entfernt und diesen senkrecht wieder eingesetzt. Eine 59-jährige Autofahrerin befuhr gegen 6 Uhr am Morgen die Feuerbachstraße, bemerkte das Hindernis auf der Straße zu spät und erlitt einen Unfall mit ihrem Skoda Fabia. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Weil am Rhein erhofft sich unter Tel. 07621/9797 0 Hinweise von Zeugen, die in der Silvestenacht Beobachtungen gemacht haben.