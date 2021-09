Efringen-Kirchen Scharfe Kritik aus den eigenen Reihen

Von Zoë Schäuble

Efringen-Kirchen. Nach dem historisch schlechten Wahlergebnis der Union wird Kritik aus den eigenen Reihen am Kanzlerkandidaten Armin Laschet und am Wahlkampf laut. In einem offenen Brief an den Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble, Hessens Ministerpräsidenten Volker Bouffier und das Präsidium der CDU/CSU kritisiert Rühl unter anderem die Entscheidung, „Laschet aufs Kanzlerschild zu heben“ als „Bärendienst an der Union“. Man habe sich mit dieser Entscheidung klar gegen zuvor erhobene Meinungsumfragen gewendet und so die CDU/CSU in „dieses Debakel“ geführt. Gemeint sei damit der Wahlkampf und die Fehlentscheidung der Entscheidungsträger der Partei, anstelle des in der Vergangenheit mehrheitlich präferierten bayrischen Ministerpräsidenten Markus Söder, den weniger geeigneten Laschet in den Kampf um den Kanzlerposten zu schicken, so der Ortsverbandsvorsitzende.