Blaulicht-Nacht mit den „Mario-Nettes“

Los geht es am Samstagabend, 3. August, ab 18 Uhr mit der Blaulicht-Nacht an der Wolferhalle in Blansingen. Für Unterhaltung mit Livemusik sorgt Mario Stracuzzi mit seiner Band „Mario-Nettes“ im Festzelt.

Für Bewirtung ist mit einem Bier- und Weinbrunnen sowie Barbetrieb gesorgt. Auf der Speisekarte stehen Grill- und Currywürste, Steakweckle und Pommes frites, heißt es in der Ankündigung. Der Eintritt an der Abendkasse kostet fünf Euro.