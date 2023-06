Efringen-Kirchen Schnell, schneller gegen Klimawandel

Mit Codierung gegen E-Bike-Diebe

Uhl kommt, wie es sich gehört, mit dem Rad. Befragt zu Neuigkeiten, schmunzelt er, um auf eine uralte Neuheit hinzuweisen: Die Idee der Fahrradcodierung aus den 1990er-Jahren. Am Rahmen wird ein Etikett mit codierten Ziffern angebracht. Der Clou ist, dass der Code ins Metall gestanzt werde. Räder lassen sich nicht mehr so einfach weiterverkaufen. Für kleines Geld könne man bei der Polizei an Codier-Terminen teilnehmen. Auch der Mobilitätstag vom Samstag bot den Service an. Um andere Sorgen geht’s am Stand des Fahrradhändlers. Irgendwas klemmt gerade. Drei Köpfe widmen sich vertieft der diffizilen Stelle an dem Zweirad. Drum herum sind diverse E-Bikes geparkt. Das rein optisch Ungewöhnlichste bietet vor dem Lenker eine verschließbare Kiste, in die der halbe Haushalt passt.

Weiter geht’s beim Tagesthema Alternative Mobilität um Jobräder oder wie man früher sagte: das Dienstrad. Der Arbeitgeber lease „Traum-Räder oder -E-Bikes“ für seine Angestellten, die auch privat damit fahren dürfen. Das sei auch für Selbstständige attraktiv. An einem weiteren Stand steht ein weißer Flitzer, der fürs Car-Sharing wirbt – das Teilen eines Autos. Aktuell ist man in Efringen-Kirchen beim Angebot „my-e-car“ angelangt – mit so einem Gefährt zum Teilen am Rathaus.

Fürs Teilen hat sich auch Bürgermeisterin Carolin Holzmüller entschieden – so kundgetan schon während ihrer Wahlkampfzeit. Ansonsten besitze die Schirmherrin des Mobilitätstags noch ein gewöhnliches Fahrrad. Wegen des Huttinger Bergs, der sie auf dem Heimweg immer zum Schieben einlädt, werde sie in Kürze in Besitz eines E-Bikes sein, gibt sie gern Auskunft.

Holzmüller versprüht Logo des Stadtradelns

Zum Stadtradeln findet sich die Bürgermeisterin dann mit ihrer Neuanschaffung ein. Holzmüller nutzt die Aktion, um zusammen mit Bauamtsleiter Ulrich Weiß für den großen Termin zu werben: Drei Wochen lang heißt es ab 1. Juli „Strecke machen“. Die kostenlose Stadtradeln-App wird die Routen per GPS tracken und den Teams und der Kommune gutschreiben.

Unter den Augen einiger Umstehender zückt Holzmüller die Spraydose, um mit Signalfarbe das Logo des Stadtradelns als nächsten Schritt aufs Pflaster zu sprühen.