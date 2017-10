Efringen-Kirchen Schneller zu schnellerem Internet

Von Marco Schopferer

Der Zweckverband Breitbandversorgung schließt nun auch große Teile von Kirchen und Efringen an das schnellere Internet an. „Vielleicht kann das sogar eine Winterbaustelle werden“, sagte Zweckverbandsgeschäftsführer Paul Kempf auf Nachfrage. Gut 2200 Meter Straße müssen hierfür aufgebuddelt werden.

Efringen-Kirchen. Bislang hatte die Telekom lediglich zugesichert, mit der sogenannten Vectoring-Technologie den Nahbereich des Hauptverteilers bei der alten Post in Efringen mit schnelleren Datenleitungen zu versorgen. Jetzt machte das Unternehmen deutlich, dass hier lediglich die Kunden in der Bahnhof-, Markgrafen- und Steingartenstraße, in der Bachgasse und im Jahnweg, sowie große Teile der Hutgasse, des Nikolaus-Däublin- und des Hölzeleweges, der Engetal- und der nördlichen Hauptstraße davon profitieren.

Für den Zweckverband Breitbandversorgung des Landkreises heißt das nun: freie Fahrt im restlichen Dorf. So schnell wie möglich will er nun die sechs verbleibenden Verteilerkästen mit dem kommunalen Datenglasfaserkabel anschließen, damit auch überall im Zentralort eine Mindestversorgung von 50 Mbit/Sekunde möglich wird. „Wir geben Gas“, sagt Kempf und kann sich vorstellen, dass man aus dem Projekt sogar eine Winterbaustelle machen kann. Allerdings nur, wenn das Wetter mitspielt, die Baufirmen und Planer freie Kapazitäten haben. 2200 bis 2400 Meter Straße müssen aufgegraben werden, um die sechs Telefonkästen an die Datenautobahn anzuschließen, „das macht man nicht nebenbei“, so Kempf. Zum Glück habe man schon im vergangenen Jahr Leerrohre bei der Sanierung der Landstraße 137 mitverlegt, das erleichtere nun die Arbeiten.

Bis die Glasfaser im Zentralort in jedes Haus gelegt wird, dauert es aber noch. Hier fehlen Planungsarbeiten, dann will man aber auch hier in einem weiteren Schritt – wie bereits in den Teilorten – um Hausanschlusskunden werben.

Höchste Priorität haben zunächst die Gewerbegebiete links und rechts der Bundesstraße, danach kommt im nächsten Jahr Blansingen an die Reihe. Bevor diese Bauarbeiten nicht abgeschlossen sind, beginnt der Zweckverband im Zentralort auch nicht mit der Verlegung von Hausanschlüssen.

Zumal noch weitere Baustellen in der Pipeline des Zweckverbandes sind. Beim Wettstreit der Ortschaften um die höchsten Anschlussquoten steht nun auch die weitere Rangfolge fest. 2019 wird nach Blansingen dann Egringen mit den direkten Hausanschlüssen versorgt werden. Danach folgen Welmlingen und fast gleichauf liegen bei der Anschlussquote Mappach, Kleinkems und Maugenhard. Wenn hier die Bauarbeiten abgeschlossen sind, wird in den bei der Anschlussquote ebenfalls fast gleichauf liegenden Ortschaften Huttingen und Wintersweiler gebuddelt. In Istein gab es die geringste Bereitschaft für Glasfaseranschlüsse. Nur 40 Prozent der Hauseigentümer unterschrieben solch einen Vertrag beim Zweckverband. Zum Vergleich: In Blansingen betrug die Quote 63 Prozent.

Für Kempf zeigt die unterschiedlich große Anschlussbereitschaft vor allem eins: Der südliche Teil von Istein ist bei den Datenübertragungsraten noch recht gut versorgt, der „Leidensdruck“ ist deshalb geringer. Er ist sich sicher, dass je näher die Bauarbeiten rücken, sich überall noch weitere Anschlusswillige melden werden. Mindestens 60 bis 70 Prozent der Haushalte in der Gemeinde werden am Ende der Baumaßnahmen einen direkten Glasfaseranschluss haben, schätzt Kempf.