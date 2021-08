Efringen-Kirchen Schön, beruhigend und lehrreich

Diese kamen reichlich, freut sich Isteins Ortsvorsteherin Daniela Britsche. Die Bereitschaft, das Projekt finanziell zu unterstützen, zeige, dass die Erneuerung des Aquariums den Isteinern am Herzen liegt. „Einige der Spender kennen es noch aus ihrer eigenen Schulzeit“, so die Ortsvorsteherin. Übrigens – der anonyme Spender, der zuletzt gebeten worden war, die Ortsverwaltung zu kontaktieren, habe sich inzwischen gemeldet, so dass nun auch dessen Zustupf zweckgebunden fürs Aquarium verwendet werden kann.

Auch privat von Aquarien begeistert

Neben dem Organisatorischen kümmerte sich Denzer zudem um den eigentlichen Umzug der Fische in ihr neues Zuhause. „Ich habe sie einzeln umgesetzt.“ Zunächst machten die Tiere Station in einer großen Wanne, bevor es möglich war, sie ins neue Aquarium einzusetzen. „Alle haben den Umzug gut überstanden“, sagt Denzer zufrieden.

Aquarien und Fische begleiten sie bereits seit ihrer Kindheit, waren sie doch im familiären Umfeld stets vorhanden. Während ihrer Ausbildung als Tierarzthelferin, die sie absolvierte, bevor sie einen kaufmännischen Berufsweg einschlug, habe sie sich zudem auf Fische spezialisiert. Natürlich habe sie auch selbst Aquarien. Diese seien allerdings nicht so groß wie das neue Becken in der Isteiner Grundschule, das zwar etwas kleiner als das bisherige ausfällt, aber trotzdem etwas mehr als 600 Liter Wasser fasst.

Mit seinem kühlen Farbton und den geschmeidigen Bewegungen der Fische strahlt das Aquarium Ruhe aus. Für die Schule wird es aber mehr sein als ein dekoratives Element im Treppenhaus. Denn es sei vorgesehen, das Habitat auch in den Unterricht mit einzubeziehen. Ansatzpunkte gibt es dafür noch und nöcher. So könne den Schülern etwa der Kontinent Afrika nähergebracht oder Wissen zur Biologie, aber auch zur Chemie oder Technik direkt am Aquarium vermittelt werden, legt Denzer dar. Seitens der Schule habe man bereits zugesagt, das Aquarium in die Wissensvermittlung einzubeziehen.