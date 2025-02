Efringen-Kirchen: Schützen gewinnen Endkampf in der Verbandsliga

Am Sonntag fand im Rahmen des Jubiläumsjahres in Egringen der Endkampf der Verbandsliga des Südbadischen Schützenverbands statt. Geschossen wurde in vier Durchgängen von den südbadischen Mannschaften: Kandern, Todtnau, Laufenburg, Karsau, Adelsberg, Schlächtenhaus und Egringen.