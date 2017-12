Efringen-Kirchen Schützen suchen neuen Vereinschef

Dem Efringen-Kirchener Schützenverein steht ein Wechsel an der Vereinsspitze bevor. Oberschützenmeister und Vorsitzender Andreas Dudtzig kündigte bei der Jahresfeier im Schützenhaus an, seinen Vorsitz aus gesundheitlichen Gründen im Frühjahr zur dann anstehenden Jahreshauptversammlung abzugeben.

Von Marco Schopferer

Efringen-Kirchen. „Die Entscheidung steht zu 200 Prozent“, unterstrich Dudzik seinen Entschluss. Der Vorstand habe bereits mit Uwe Hammer Gespräche geführt, um einen ordnungsgemäßen Stabwechsel sicherzustellen. Eine Zusage, dass Hammer auch das Amt übernehmen würde, gebe es aber noch nicht. Die Vereinsversammlung rief der scheidende Vorsitzende dazu auf, sich Gedanken zu machen, wer den Schützen im Doppeldorf künftig vorstehen soll.

Besondere Wege will der Verein im kommenden Jahr gehen, um die Vereinskasse aufzubessern. Das schmucke große Domizil verschlinge so einiges. Nur mit Fasnachtsfeuer und Papiersammlungen sei der Unterhalt kaum zu sichern. Hammer machte sich deshalb stark für eine „Produktinformation“ (Verkaufsveranstaltung). Ein bayerisches Unternehmen bietet an, für jedes anwesende Paar 30 Euro in die Vereinskasse zu spenden. Bei maximal 20 Paaren, die an der dreieinhalb- bis vierstündigen Veranstaltung teilnehmen, winken dem Verein dann 600 Euro an Sponsorengeldern. Denkt dran, wie viel Aufwand wir bei einer Papiersammlung haben“, warb Dudzik für das Finanzierungsmodell, das der Verein in den vergangenen Jahren bereits zweimal durchgeführt hat. Einmal mit Erfolg, eine zweite Veranstaltung musste mangels Interesse abgebrochen werden.

Eine Schützin kritisierte, dass es nicht legitim sei, eine Verkaufsveranstaltung mit der Papiersammlung zu vergleichen. „Bei der Papieraktion machen wir etwas Soziales, auch für den Zusammenhalt der Vereinsgemeinschaft“, meinte sie.

Besonderen Dank und Applaus gab es für Jürgen Bartsch, der mit ehrenamtlichem Engagement einen Schützenstand sanierte.

Vereinsmeisterschaften

Bei den Vereinsmeisterschaften landeten auf den vorderen Plätzen: Luftgewehr Auflage: Rudi Bartsch, Kleinkaliber 50 Meter Auflage Klaus Wölk 1. Platz, gefolgt von Karlheinz Weiss. Kleinkaliber 50 Meter Zielfernroh Auflage: Rudi Bartsch. Unterhebelrepertierer 22 lfB und >.22 lfB: Jürgen Holderied. Kleinkaliber liegend: David Bernauer, Ordonnanz liegend: Jürgen Holderied und Harry Gutsche. Luftpistole: Andrea Neubauer, gefolgt von Gaby Kuhnke. Zentralfeuerpistole Jürgen Holderied, 2. Platz Uwe Hammer. Pistole 9 Millimeter: Michael Danner, gefolgt von Jürgen Holderied und Rene Schmid. Pistole 45 ACP: Michael Danner, Jürgen Holderied und Andreas Neubauer auf Platz drei. Revolver Kaliber 357 Magnum: Jürgen Holderied, Andreas Neubauer und Wili Schlegge. Beim Revolver Kaliber 44 Magnum siegte Jürgen Holderied, gefolgt von Willi Schlegge und Andreas Neubauer.

Neuer Königsschütze ist Jürgen Holderied.

Bei den Bezirksmeisterschaften brillierten Jürgen Holderied, beim Präzisionsschießen Senioren 25 Meter, Pistole 9 Millimeter und bei der Pistole 45 Millimeter, er erreichte auch den dritten Platz bei der gleichen Distanz mit der Pistole Kaliber 45 und 357 Magnum, Pistole. 32 S&W long WC sowie je den ersten Platz beim Kombi der Pistolen 45 Millimeter, 22 lfB und 32 WC.

Im 25 Meter Distanzschießen erreichte Rene Schmid unter den Senioren den ersten Platz in der Kategorie 22lfB und 32 S&W long WC sowie den zweiten Rang mit der 9 Millimeter-Pistole.

Uwe Hammer freute sich über den zweiten Platz in der Seniorenklasse der Revolver 357 Magnum.

Eine Mannschaft mit Jürgen Holderied, Gaby Kuhnke, Michael Danner und Wilfried Schlegge trat auch bei den Rundenwettkämpfen des Deutschen Schützenverbands (DSB) im Landkreis an und erreichte prompt den ersten Platz, noch 20 Ringe vor der SG Hauingen, wie Wilfried Schlegge berichtete.