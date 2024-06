Efringen-Kirchen: Schützenswerte florale Raritäten

Eingeladen zum offiziellen Besuch der Orchideenwiese hatte der Verein Zeitbankplus Efringen-Kirchen um die Vorsitzende Birgit Meier. Sie führte die Teilnehmer von der Ortsmitte raus zum Totengrien, ein Gelände, das mit dem Isteiner Klotzen den größten Pflegeaufwand der Bergwacht erfordere. Ohne den Lärm von Landstraße und Autobahn wäre es ein wahrlich idyllischer Ort. Schön ist es dennoch. Die Blüte des Knabenkrauts ist in vollem Gange. Die Führung über die Wiese übernahmen neben der Wegewartin Bernhard Auer und Bodo Eggs. Bevor es losging, hieß es: „Bitte nicht ins Gras gehen, und langsam laufen, denn die Wege sind sehr schmal und sehr eng..

Eine große Tafel und ein kleiner Platz markieren sozusagen das Foyer des 2,1 Hektar umfassenden Areals. Überregional erregt es Interesse, seltene Pflanzen könne man fotografieren, heißt es. Ihre Handys griffbereit hatten auch viele der Besucher des jüngsten Rundgangs. Florale Raritäten kündigten die Bergwacht-Sprecher an, giftige seien darunter, die dennoch geschützt seien. So will es das „Grundsatzprogramm Artenvielfalt“. Es wird kein lockerer Spaziergang für die Teilnehmer werden, dazu sind die Pfade zu schmal. Nicht selten passe gerade mal ein Fuß in die Spur. Das hieß konkret, der Blick geht ständig und fast automatisch runter. Das Wegenetz sei bereits vor fünfzig Jahren angelegt worden, erzähltw Büchl. Hier und da wies sie auf Pflanzen, nannte Namen, wobei sie keine Expertin sei, wie sie schmunzelt. Doch ein Fachmann habe ihr erklärt, der Name hänge mit der Oberblüte und der Farbe zusammen. Bereits nach wenigen Metern bemühte Büchl sich, ein Schild aufzurichten. Es ist aus Pappe und mit Laminol beschichtet, doch die Bemühungen sind vergeblich. Der wochenlange Dauerregen hat ganze Arbeit geleistet.