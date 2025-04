Efringen-Kirchen: Schützenverein wird 100 Jahre alt

Ehrungen: Oberschützenmeister Wendel ehrte Dieter Brombacher, Michael Hagin, Fritz Jost, Fritz Keller, Wilfried Gisin, Rolf Zimmermann, Hansjörg Müller, Hans Götzmann, Peter Fischer und Günter Schopferer für 50-jährige Mitgliedschaft. Bereits seit 25 Jahren dabei sind Stefan Weiss, Walter Händle, Hanspeter Bolanz und Andre Wespisser.

Ausblick: Das Vereinsschießen findet am 27. April statt, der Festakt zum 100-jährigen Bestehen am 31. Mai und das Grümpelturnier am 27. Juli.

Schützenverein Egringen

Mitglieder:

140 Mitglieder davon 23 weiblich