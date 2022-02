Efringen-Kirchen Schulen im Ausnahmebetrieb

Stefanie Kapfer leitet mit der Grundschule Egringen eine kleinere Grundschule mit sieben Klassen, von denen eine vierte Klasse am Donnerstag aus der Quarantäne zurückgeholt wurde. Auch sie sieht sich vor große Herausforderungen gestellt: Da sie nicht über ein dauerhaft besetztes Sekretariat verfügt, obliegt ihr selbst die Beaufsichtigung und Dokumentation der Corona-Tests, die täglich an der Schule durchgeführt werden. Darüberhinaus muss sie den Überblick behalten, wer wie lange schon in der Absonderung ist und welche Kinder sich jeweils nach fünf oder sieben Tagen „freitesten“ können. Die neue Regelung findet sie gut: „Kinder, die gesund sind, können kommen, und auch die anderen sind gut versorgt.“

In den vergangenen Monaten haben sich in der Schule viele Mechanismen eingespielt, die für die Kinder gut zu handhaben seien: Online-Wochenpläne, Tagespläne, Tablet-Computer zum Ausleihen, wenn kein eigener zur Verfügung steht. Was sie viel mehr schmerzt ist, dass so viele Aktionen wegfallen müssen, die sonst zur Grundschulzeit dazugehören: Schulfeste, Projekttage und anderes. Die jetzigen Zweit- oder Drittklässler hätten so etwas nie kennengelernt. Um so mehr freut sich Kapfer, dass die Bläserklasse zur Zeit trotz allem stattfinden kann. „Wir versuchen, alles richtig zu machen, damit hier kein Ausbruch stattfindet“, erklärt die Schulleiterin und weiß sich dabei der Unterstützung und Mitwirkung der Eltern sicher. „Ich verstehe aber auch, wenn eine Mama anruft und Dampf ablässt, weil sie wegen eines positiv getesteten Kinds nicht zur Arbeit gehen kann.“ Auch deshalb ist Kapfer froh, dass nicht mehr ganze Klassen in Quarantäne müssen.

An der Grundschule Vorderes Kandertal ist diese Woche eine dritte, in der kommenden Woche eine vierte Klasse im Fernunterricht. Grund dafür sind nicht die Corona-Fälle unter Schülern, sondern die „dünne Personaldecke“ durch den Ausfall von Lehrkräften. Lehrerinnen müssten nicht nur zuhause bleiben, wenn sie selbst erkranken, sondern auch wenn sich beispielsweise ein Kindergartenkind in Absonderung begeben müsse. Dies würde immer wieder zu Engpässen führen, sagt Schulleiter Reiner Kaiser, der sich so langsam fragt, ob die strengen Absonderungsregeln noch Sinn haben. „Ich bin langsam regelmüde“, sagt er und mit Blick auf das benachbarte Basel fragt er: „Warum öffnen wir nicht ganz?“ Über kurz oder lang seien ohnehin alle Kinder betroffen. Von Eltern höre er, dass sie nur leichte oder gar keine Symptome bei ihren Kindern festgestellt hätten.

Und es gibt auch Positives zu berichten aus Binzen: Die Schüler gingen mittlerweile ganz routiniert und sensibel damit um, wenn ein positiver Fall festgestellt werde, hat Kaiser beobachtet.