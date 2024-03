Efringen-Kirchen: Sechs Mannschaften fahren zum Bezirksentscheid

Am Sonntag waren dann in Weil am Rhein die Jungs an der Reihe, wobei der SVI mit drei Mannschaften in der Bezirksklasse vertreten war. Alle drei Mannschaften belegten in ihrer Altersklasse den ersten Platz. In der Altersklasse Jahrgang 2015 und jünger erturnten sich Jannik Guth, Josua Brenneisen, Jakob Langendorf und Mattis Schardt sehr gute 218,35 Punkte und wurden ohne Konkurrenz Erster. Bester Einzelturner war Josua mit 73,25 Punkten.

Im Jahrgang 2013 und jünger errangen Emil Blatz, Jacob Wilmer, Vladimir Tretiak, Daniil Haponov und Konstantin Domschke mit 249,55 Punkten den ersten Platz vor der Riege des ESV Weil. Konstantin holte mit 83,70 die meisten Punkte.

Im Jahrgang 2009 und jünger kamen die Isteiner Jungs gegen die mit nur zwei Turnern angetretene Mannschaft des ESV Weil mit 261,85 Punkten zu einem ungefährdeten Sieg. Es turnten Rafael Krey, Constantin Förg, Florian Lankes und Michail Leis, welcher mit 91,30 Punkten die mit Abstand höchste Wertung erzielte.