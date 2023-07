Efringen-Kirchen Sektfestival: Große Sommerparty der Markgräfler Winzer

Sektfestival: Große Sommerparty der Markgräfler WinzerDie große Sommerparty der Markgräfler Winzer findet am Samstag, 15. Juli, ab 18 Uhr im stimmungsvoll illuminierten Kellereipark in Efringen-Kirchen statt. Musikalisch wird zunächst die „Mittwuch’s Band Basel“ mit Jazz einstimmen, ehe die Cover-, Party- und Stimmungsband „SonRise“ ab 20.30 Uhr den Besuchern einheizen wird. Für den kulinarischen Part sorgen die Teams der Binzener Tagesbar „Emma“ und von „Schwarzwaldschön“ in Staufen sowie „Charlies Foodtruck“ der Binzener „Mühle“. Die aktuellen Jahrgangssekte sowie den neuen Weinjahrgang präsentieren die Markgräfler Winzer, die auch wieder einen kostenlosen Bustransfer zum Festivalgelände und zurück eingerichtet haben. Im Vorverkauf kosten die Karten in den Weinmärkten sowie im Online-Shop 13 Euro, an der Abendkasse 15 Euro. Foto: ter 13.07.2023 - 18:00 Uhr