Efringen-Kirchen: Serie: „Häufung drängt sich uns auch auf“

Die Polizei ermittelt offen in alle Richtungen. Bei den Bränden vom Wochenende, auch jenen in Lörrach, stünden die Ermittlungen noch ganz am Anfang, teilt ein Sprecher des Polizeipräsidiums auf Anfrage unserer Zeitung in der Nacht mit.

Zunächst verbrannten am Samstag gegen 2 Uhr zunächst rund 200 Strohballen des Seebodenhofs nahe der B 3. Zu einem Schwelbrand von Strohballen musste die Feuerwehr am Sonntag gegen 6.30 Uhr ausrücken. Nur wenig später kam es wiederum in Efringen-Kirchen zum Brand einer Gartenhütte, zu dem die Wehr um 9.20 Uhr gerufen wurde – der zweite Großbrand.