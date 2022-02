Efringen-Kirchen „Sind schockiert“

Efringen-Kirchen (bea). Nachdem er eine Stellungnahme zunächst abgelehnt hatte, hat sich Efringen-Kirchens Bürgermesiter Philipp Schmid jetzt zu dem Vorfall am Montag geäußert, bei dem ein Polizist bei einer Kontrolle frontal angefahren wurde. „Wir sind schwer schockiert“, sagt er ausdrücklich auch im Namen der Bürger. Man denke immer, solche Dinge passierten anderswo, aber nicht vor der eigenen Haustür. „Wir denken alle an den Polizeibeamten, der im Krankenhaus liegt“, so der Bürgermeister weiter. Glücklicherweise ginge es ihm schon besser und er werde wohl wieder voll dienstfähig sein. Die Gedanken seien aber auch bei der Familie, Freunden und Kollegen des Beamten, so der Bürgermeister, diese seien genau so schlimm betroffen. Wer ein Kraftfahrzeug benutzt, um sich dem Zugriff von Vollstreckungsbeamten zu entziehen, müsse die Konsequenzen dafür zu spüren bekommen, meint der Bürgermeister. Die Justiz müsse Härte zeigen: nicht aus Rachegelüsten, sondern damit das Vertrauen der Bürger gewahrt bleibe. „Wenn der Staat sein Monopol durchsetzen will, muss er glasklar zeigen, dass er es auch zu verteidigen versteht“. Je länger man darüber nachdenke, desto unverständlicher werde der Fall, so Schmid. Mögliche politische Beweggründe des Beschuldigten will er nicht beurteilen. „Das wäre eine unglückliche Verquickung der Umstände“. Eine Kausalität lasse sich derzeit nicht herstellen. Im Namen der Gemeinde und des Gemeinderats will Schmid einen Genesungsbrief an den verletzten Polizeibeamten verfassen.