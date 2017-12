Efringen-Kirchen Singen und Erinnern

Das Isteiner Adventssingen am dritten Adventssonntag „Gaudete“ findet alle Jahre wieder statt. Der Musikverein Istein eröffnete das Konzert in der Kirche St. Michael mit dem bekannten Weihnachtslied „Adeste Fideles“ (Herbei oh ihr Gläubigen), das aus dem 18. Jahrhundert stammt.

Von Reinhard Cremer

Istein. Diesen stimmungsvollen Abend hat Michael Schittenhelm zum 24. Mal inszeniert. Neben dem unter der Leitung seines Dirigenten Daniel Moroso aufspielenden Musikverein gestalteten die Kinder des Kindergartens „Zwergenstüble“ und die Dritt- und Viertklässler der Grundschule den Abend mit Liedern, Gedichten und einer Musikeinlage auf der Cajon mit. Erstaunlich war dabei die Textsicherheit der vor einem großen Publikum auftretenden jungen Interpreten.

Mit dem aus Skandinavien stammenden „Jul Jul“ und „Freu dich Erd- und Sternenzeit“ beteiligte sich der Chor „inTakt“ unter der Leitung von Susanne Lesnarowski-Koç wirkungsvoll von der Empore aus.

Ein ums andere Mal gelang es dem Orchester, die großen und kleinen Besucher des Abends zum Mitsingen zu bewegen. Die Texte der Lieder waren auf dem Programm ausgedruckt. Besonders lebendig wurde es bei den in den vordersten Reihen sitzenden Jüngsten, als die „Weihnachtsbäckerei“ von Rolf Zuckowski an die Reihe kam.

Besinnlich-heiteren Charakters waren die von Erika Naxera vorgetragene weihnachtliche Geschichte und der Bericht vom Sauerkraut, das das nicht vorhandene Weihnachtsbaumlametta erst ersetzen musste und dann später doch noch ordentlich gespült in den Kochtopf wanderte. Angela Schöllhorn trug die Geschichte vor.

Begrüßt worden waren die Besucher und Mitwirkenden von Pfarrer Josef Dorbath, der sich insbesondere an die kleinen Besucher wandte. In seinen Abschiedsworten waren es ebenfalls die Kleinsten, die Ortsvorsteher Franz Kiefer lobend hervorhob. Sich und die Älteren unter den Besuchern erinnerte Kiefer an die Weihnachtsfeiern vergangener Jahre. Damals, bis weit hinein in die 1950er Jahre, freute man sich als Kind über Handgemachtes, wie beispielsweise ein Paar selbstgestrickte Socken. Und über Orangen, die es nur zu Weihnachten gab. „Also, wenn es Orangen gab, war es Weihnachten“, resümierte Kiefer. So haben sich die Zeiten geändert.

Zum Abschluss des Abends lud der Förderverein Caritas und Soziales wieder an seinen Stand vor der Kirche zu Glühwein und Gugelhupf. Dessen Erlös wie auch die Kollekte des Abends fließen ein in die Finanzierung einer Bank an der neuen Roten Brücke.