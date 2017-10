Efringen-Kirchen Sinn und Zweck blieben stets gleich

Von Saskia Scherer

Die Pfalz-Apotheke in Efringen-Kirchen feiert in diesem Jahr ihr 250-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass wird vom 6. bis zum 11. November eine Aktionswoche angeboten.

Efringen-Kirchen. Im Jahr 1767 erteilte der damalige Markgraf dem Provisor Carl Friedrich Romann die erste Konzession, eine Apotheke in Kirchen zu eröffnen. Nach seinem Tod folgten unruhige Jahre mit zahlreichen Besitzerwechseln.

Erst als Joseph Frankhauser 1880 die Leitung für die nächsten 40 Jahre übernahm, kehrte Ruhe ein. Danach führte die Familie Menge zwei Generationen lang die Apotheke: Berthold Menge ab 1919, im Jahr 1935 übergab er das Geschäft dann an seine Tochter Lotte Menge. Als es für sie an der Zeit war, an den Ruhestand zu denken, stellte sie 1969 den jungen Apotheker Rainer Knaudt ein, der die Apotheke ab 1974 eigenständig leitete. Seine Tochter Brigitte Knaudt übernahm die Apotheke im Jahr 2001.

In der langen Zeit ihres Bestehens zog die Apotheke zweimal um. Den ersten Umzug veranlasste Lotte Menge, da die Räume in Kirchen an der Basler Straße zu klein geworden waren. Mit dem Umzug an die Haupstraße erhielt das Geschäft auch seinen heutigen Namen. „Früher hieß sie nur Apotheke“, weiß Brigitte Knaudt. Der jetzige Name geht auf die Karolinger-Königspfalz, die in Kirchen existiert haben soll, zurück. Außerdem stand Lotte Menges Wohnhaus an der Straße „Auf der Pfalz“.

Ein zweiter Umzug erfolgte 2015, als das Gesundheitszentrum im Gießenfeld entstand. „Da wollten wir mitziehen und die Gelegenheit nutzen, mit den Ärzten enger zusammenarbeiten zu können. Und diese Nähe hat sich bewährt“, freut sich Knaudt.

Heute hätten sie eine moderne Apotheke, die sich im Aussehen sehr von den ersten Tagen unterscheidet. Mit der Einführung des Bürgerbusses sei die Pfalz-Apotheke auch für Patienten aus den anderen Ortsteilen gut zu erreichen. Schön findet Knaudt, dass sich am eigentlichen Zweck einer Apotheke in 250 Jahren nichts geändert hat: „Wir sind immer noch als erstes zur Erhaltung der Gesundheit der Patienten da.“ Knaudt beschäftigt derzeit 17 Mitarbeiter, fast alle arbeiten in Teilzeit. Mit Sorge beobachtet sie allerdings die aktuelle politische Lage, die eine Aushöhlung des bewährten Systems durch den Internethandel überhaupt erst möglich macht.

Aktionswoche zum Jubiläum

Das 250-jährige Bestehen wird mit einer Aktionswoche gefeiert. Am Montag, 6. November, ist Diabetiker-Tag: Angeboten werden eine kostenlose Blutzuckermessung, Blutzuckergeräte können überprüft werden und es gibt eine allgemeine Beratung. Am Dienstag, 7., und Freitag, 10. November, sind Hautpflege-Tage geplant. Das Thema Venen steht am Mittwoch, 8. November, im Fokus. Es gibt eine Beratung zu medizinischen Stütz- und Kompressionsstrümpfen sowie eine Venenmessung. Am Donnerstag, 9. November, ist Vitamin-Tag und am Samstag, 11. November, Herz- und Kreislauftag, an dem der Blutdruck gemessen wird. An diesem Tag hat die Apotheke auch länger geöffnet (bis 16 Uhr).

Außerdem soll es eine kleine Ausstellung mit einem Zeitstrahl, Bildern und alten Geräten geben, verrät Brigitte Knaudt. Während der gesamten Woche erhalten alle Kunden zudem ein Überraschungsgeschenk.