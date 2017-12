Efringen-Kirchen So macht Englich lernen richtig Spaß

Efringen-Kirchen. Das Universum ist in Gefahr und nur Silver Jane kann es retten. Mit übermenschlichen Kräften stellt sie sich der Herausforderung. Das Publikum ist begeistert.

Dass die Darsteller Englisch sprechen, ist für die Schüler kein Problem. Die sprachlichen Anforderungen orientieren sich am Wortschatz der Zuschauer.

„Drama, comedy and theatre - we have theaters at our school every day. Today it is something special…“, kündigte Konrektor Frank Hofmaier die englische Schauspieltruppe in der Sprache der Gäste an. Zwei Stücke präsentieren die Schauspieler des „White Horse Theatre“ an diesem Morgen.

„Silver Jane“ ist auf Schüler der Klassenstufen fünf bis sieben zugeschnitten. Die Geschichte ist eine freie Interpretation des Superman-Themas. „It’s a bird... it’s a plane... it’s Silver Jane“.

Wie einst Superman wird Silver Jane als Waise von einem kinderlosen Paar gefunden, das das kleine Mädchen als eigenes Kind ausgibt und großzieht. Schon bald erkennt Silver Jane aber ihre besonderen Kräfte und wird schließlich zur Retterin des Universums.

Für die Schüler der Klassenstufen acht bis zehn haben die Protagonisten des „White Horse Theatre“ mit „Light Fingers“ ein anspruchsvolleres Stück im Gepäck. Hier bedarf es schon eines größeren Wortschatzes, um der Geschichte um die Jugendlichen Dennis, Gina und den „coolen“ Zack folgen zu können. Auch inhaltlich geht es zur Sache: Dennis wird von seinen Klassenkameraden zum Diebstahl angestiftet. Das geht nicht gut. Doch, wie konnte es soweit kommen?

Mit ihrem Stück zu den Themen Jugend, Kriminalität und Gruppenzwang sind die Schauspieler ganz nahe an der Erfahrungswelt der Schüler.

Das „White Horse Theatre“ ist ein pädagogisches Tourneetheater, das englischsprachige Theaterstücke an deutschen Schulen aufführt. Inzwischen ist das Theater zur europaweit größten professionellen Gruppe dieser Art geworden. Pro Jahr sehen sich rund 400 000 Schüler die Aufführungen des Theaters an.