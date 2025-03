Efringen-Kirchen: So viele Übernachtungen wie noch nie

In Efringen-Kirchen und seinen Ortsteilen gibt es wie schon 2023 fünf Hotelbetriebe, die mehr als die für die Statistik geforderten neun Betten anbieten können.

Neben diesen fünf Hotels gibt es noch 21 Ferienwohnungen in der Gemeinde, die sich wie folgt auf die einzelnen Ortschaften verteilen: neun im Zentralort Efringen-Kirchen, fünf in Istein, drei in Blansingen, zwei in Mappach und je eine in Wintersweiler und Huttingen. Die fünf Hotelbetriebe bieten 181 Betten an, das ist eines weniger als im Jahr 2023. Der kräftige Anstieg der Bettenzahl von 125 im Jahr 2022 auf 182 im Jahr 2023 hängt mit der Neueröffnung des Online-Hotels „Lö“ in Kleinkems zusammen. Von den 19 365 Ankünften im vergangenen Jahr waren 6840 ausländische Gäste. Auch diese Zahl bedeutet im Vergleich zu den zurückliegenden 20 Jahren einen neuen Höchststand. In der Regel sind die Übernachtungsgäste in Efringen-Kirchen Kurzurlauber, Durchreisende, die auf dem Weg in den Süden einen Stopp in Efringen-Kirchen einlegen, und Geschäftsleute. Dies belegt auch die kurze Aufenthaltsdauer von durchschnittlich 1,3 Tagen pro Gast. In den zurückliegenden 20 Jahren schwankte die durchschnittliche Aufenthaltsdauer zwischen 1,3 und 1,8 Tagen, wobei der beste Wert aus dem Jahr 2007 datiert.