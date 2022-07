Efringen-Kirchen Sommerfest des Musikvereins Egringen

Beginn ist auf dem Festplatz an der Feuerbacher Straße am Samstag um 18 Uhr. Um 20 Uhr spielt der Musikverein Freiburg-Hochdorf, ab 22 Uhr spielt die Band „Gipfelstürmer“ zum Tanz auf, die für die kurzfristig abgesprungene Formation „Fashion Project“ einspringt. Der Sonntag, 10. Juli, startet um 10 Uhr mit einem Gottesdienst im Festzelt mit Pfarrer Martin Braukmann, der vom gemischten Chor Egringen und dem Jugendorchester des gastgebenden Musikvereins umrahmt wird. Um 11.45 Uhr spielt der Musikverein Wollbach das Frühschoppen- und Mittagskonzert und leitet zum Nachmittagsprogramm über. Dieses bestreiten ab 13.30 Uhr die Trachten- und Volkstanzgruppe Egringen, dann die Musikvereine „Edelweiß“ Malsburg, der Gastgeber selbst und im Anschluss daran der Musikverein Sallneck. Ab 19 Uhr wird dann die Partyband „Gipfelstürmer“ den Besuchern bis in die Nacht hinein einheizen. Der Eintritt dazu ist wie an allen Sommerfest-Tagen kostenlos.

Am Montag, 11. Juli, geht es um 11.30 Uhr weiter mit dem Handwerker- und Bürohockeressen, um 16 Uhr beginnt das Kinderprogramm. Um 20 Uhr spielen die „Original Läufelberg Musikanten“ zum Ausklang. Umfangreich ist das Speisen- und Getränke-Angebot beim Sommerfest in Egringen. Es gibt Steaks mit Pommes frites und Salat, Grill- und Currywürste, Schinkenbrote und „Musikburger“, Wurstsalat sowie Salatteller mit Melone und Ei, dazu eine Bar, einen Wein- und Sekt- und auch einen Bierbrunnen. Am Sonntagmittag gibt es zusätzlich zum „normalen“ Festangebot zwei besondere Mittagsgerichte, Kalbsbraten mit Spätzle und Salat sowie ein weiteres, spezielles Gericht. Zigeunergulasch mit Nudeln wird am Montagmittag beim Handwerkeressen aufgetischt. Die Kaffeestube im Vereinsheim mit selbst gebackenen Kuchen und Torten und die ganze Palette der üblichen Festgetränke warten des Weiteren an allen drei Tagen auf die Gäste.