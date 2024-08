Efringen-Kirchen: Spaß am Spiel steht im Vordergrund

Der Sportplatz des TuS Efringen-Kirchen hat sich am Wochenende in ein lebendiges Fußballparadies verwandelt, denn das Füchsle-Camp stand wieder an. Das beliebte Camp des SC Freiburg gastierte für drei Tage in der Gemeinde und sorgte für unvergessliche Erlebnisse bei insgesamt 60 fußballbegeisterten Kindern, heißt es im Nachbericht des TuS.