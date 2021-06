Efringen-Kirchen SPD-Vorsitzender ruft zum Handeln auf

Efringen-Kirchen. Als Reaktion auf das erneute Abstellen eines Gefahrgutzugs am Efringen-Kirchener Bahnhof hat sich Armin Schweizer, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins, an Thorsten Krenz, Konzernbevollmächtigter der Bahn für das Land Baden-Württemberg, gewandt. „Nach den jüngsten Vorfällen im Weiler Rangierbahnhof, wo abgestellte Gefahrgutwaggons leckten, bin ich sehr besorgt, dass erneut ein Gefahrgutzug im Bahnhof in Efringen-Kirchen am Wochenende abgestellt wurde, ohne zu wissen, ob hier ordnungsgemäß die Waggons kontrolliert wurden“, teilt Schweizer gegenüber dem Konzernbevollmächtigten mit. „Bei den hohen sommerlichen Temperaturen käme ein undichter Hahn oder ein Ventil einer Katastrophe gleich“, so Schweizer. „Daher bitte ich Sie, alles in Ihrer Macht Stehende zu unternehmen, dass der Zug so schnell wie möglich seine Fahrt fortsetzen oder so rangiert werden kann, dass er nicht mehr in einem Wohngebiet steht“, fordert der Vorsitzende des SPD-Ortsvereins.