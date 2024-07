Efringen-Kirchen: SPD will aus „Kulturstammtisch“ mehr machen

Armin Schweizer gab als Vorsitzender gleich einen Überblick über das große Interesse an der Veranstaltung, die sich aber für diesem Abend entschuldigt hatten. Eingangs referierte Gemeinderat Karl-Friedrich Hess über die Geschichte des Gebäudes, das 1962 zur Finanzierung des Schulneubaus an den Landkreis verkauft und seit 1985 wieder Gemeindeeigentum wurde. Ziel war damals, an einem zentralen Ort ein Kulturhaus mitsamt Heimatmuseum einzurichten und das gesamte Gelände mit Garten und alten Bäumen zu nutzen.

In der Diskussion, die von Kreisrätin Marion Caspers-Merk geleitet wurde, sei Kritik an der Schließung des Museums laut geworden, hieß es. Damit sei der Ausstellungsraum im Dachgeschoss weggefallen, was die Künstler als großen Verlust sehen, wie Museumsleiterin Maren Siegmann anmerkte. Andere ähnlich große Museen in der Umgebung hätten Lösungen gefunden, ohne komplett zu schließen. Eine Begrenzung der Besucherzahl sei von der Gemeinde nicht geprüft worden, hieß es. Zum Glück verfüge der Festsaal mit dem Ausgang des zweiten Treppenhauses über einen separaten Fluchtweg. Die Nutzung des Raums, am Tage überwiegend durch die Musikschule Markgräflerland, sei zwar noch ausbaufähig, dennoch zufriedenstellend. Um aber in der Alten Schule ein attraktives Kulturleben zu schaffen, das auch über die Gemeindegrenzen hinaus an Strahlkraft erhält und auch Einnahmen generiert, müsste die Gemeinde die Stelle einer oder eines Kulturbeauftragten schaffen, um dort die Koordinierung sämtlicher Veranstaltungen in dem großen Gebäude zu organisieren und zu bündeln.