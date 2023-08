Gestartet wurde am ersten Tag mit der Einteilung der Gruppen bei noch gemäßigten Temperaturen. Anschließend ging es los mit verschiedenen Übungen und Spielen. Die Organisatoren um Thomas Steinmetz hatten dann wie gewohnt bei der Essensausgabe alles im Griff. Besonderen Wert wurde auf eine gesunde Ernährung gelegt, heißt es. So gab es zu jedem Essen einen Salat und über den Tag verteilt für alle Obst. An Tag zwei wurde dann bei hochsommerlichen Temperaturen die Mini Weltmeisterschaft ausgetragen. Welche Australien in einem engen Finale gewann. Für Abkühlung sorgte der Rasensprenger zur Freude der Kinder. Den Höhepunkt stellte der Familiennachmittag am Samstag dar. Hier durften die Kinder ihr Können gegen die Eltern unter Beweis stellen. Zum Schluss wurden dann noch Urkunden für die einzelnen Wettbewerbe verteilt.