Efringen-Kirchen Spiel, Spaß und Taktik

Huttingen (os). Auch die vierte Auflage des Trainingscamps mit der Fußballschule „kidsactive“ von Ex-Nationalspieler Frank Mill erfreute sich sehr reger Resonanz. Angeboten wurde die Aktion vom FC Huttingen. 46 Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren waren zu Gast. Den sportlichen Teil verlegte man sehr zur Freude der Kinder vollständig auf den Kunstrasenplatz.

Trainiert wurde unter der Anleitung der Ex-Fußballprofis Frank Mill, Axel Sundermann, Mathias Herget und Torsten Kuhnke. Mit dabei im Trainerstab war auch Jonas Albrecht, der derzeit beim FC Huttingen und dazu in Kooperation mit der Grundschule Egringen ein Freiwilliges Soziales Jahr bestreitet.

Die Kinder, sagte FCH-Vorsitzender und Fußballcamp-Initiator Michael Frey, kamen aus der gesamten Region. Rund zwei Drittel waren aus der Alterskategorie U12. Auf diese Altersstruktur zugeschnitten war das Trainingsprogramm, das sowohl spielerisches Hinführen zum Fußballsport als auch konkrete technisch-taktische Einheiten umfasste.

Es konnte auch das Fußball-Sportabzeichen gemacht werden, es wurde gedribbelt, geschossen, gespielt und es wurden viele neue Trainings-Übungen absolviert. Es gab zudem ein Quiz und Regelkunde sowie eine Huttinger „Champions League“. Gut an kam auch der Elterntag am Samstag – Väter und Geschwister der Camp-Kinder kickten gegen die Altstars.

Immer ging es aber darum, Fußball als Sport zu vermitteln, der Spaß macht und der auch soziale Komponenten hat. Darauf achteten die Ex-Profis besonders in den Mittagspausen, wenn im Sportheim das Gruppenverhalten im Fokus stand, wie Frank Mill erzählte. Sportheim-Wirt Frank Friedmann kochte täglich ein frisches Mittagessen.

Jedes Kind bekam einen Preis für seine Trainingsleistung überreicht. Mill und seine Trainerkollegen lobten auch die Unterbringung während der Trainingswoche in einer Ferienwohnung auf dem Obsthof Schörlin in Huttingen. „Es hat dem Team von Frank Mill hier bei uns wieder sehr gut gefallen“, sagte Frey und wies auch darauf hin, dass man mit den Gästen das dann schon fünfte Huttinger „kidsactive“-Camp festgezurrt habe. In der ersten Woche der Sommerferien 2018 wird das Fußball-Jugendcamp stattfinden, integriert in die Sportwoche mit Grümpelturnier.