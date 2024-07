Efringen-Kirchen: Spiel, Sport und viel Spaß in den Sommerferien

Weitere Plätze für das Programm in den Ferien sind noch offen für eine Rathaus-Rallye, bei der die Rathauschefin die Kinder in die Aufgaben der Verwaltung und des Gemeinderates einführt. Beim anschließenden Planspiel dürfen die Kleinen in den Rathaussesseln Platz nehmen und Gemeinderat spielen. Zum Mittagessen im Rathaus gemeinsam mit der Bürgermeisterin gibt es – wer kann es erraten – Pizza für alle!