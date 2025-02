Efringen-Kirchen: Spionin ist im orangen Bikini unterwegs

Die Schlössliwächter, eine Frauenclique, suchte vergeblich nach einem Mann, der bei ihrem Tanz mittanzen sollte. Es fand sich kein Tänzer, so dass Frau das kurzerhand selbst in die Hand nahm. Mit der Maske eines bekannten Chlotze Horni legten die Damen eine überaus sehenswerte kesse Sohle auf das Parket.

Flashmob mit den Burgwächtern Foto: sc

Als das Benzin noch 40 Pfennige kostete und im gleichen Jahr auf 80 Pfennige erhöht wurde, das erlebten Johannes Britsche mit Franziska, die aus der Zukunft zurück in das Jahr 1974 gereist waren.

Johannes Britsche (r.) mit Franziska sind „Zruck us de Zuekunft“. Foto: sc

Aber auch der Blick auf andere Ereignisse im Jahr 1974 blieb nicht aus. Die Beamten und Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes hätten seinerzeit eine Lohnerhöhung von 11 Prozent erhalten. Das sei bis heute so, es habe sich nichts geändert. In ihrem Vortrag gab es immer wieder nette kleine Seitenschläge an das Nachbardorf Huttingen zu hören.

„In a Man’s world“, coole Musik erklang und die Männer der Narrenzunft streiften mit Sonnenbrille in Hut und Mantel über die Bühne. Das änderte sich sobald „Macho, Macho“ und hippe Musik erklang. Im bunten Hawaiihemd und mit viel Temperament begeisterten die Herren mit ihrem Tanz.

Eine Traumreise wollte Natalie Schneider im Reisebüro an ihren Kunden Bernd Bräunlin verkaufen. Kein Angebot kam an, denn der Mann wollte lediglich eine Einzelfahrkarte nach Huttingen. Die zweite Kundin, gespielt von Sabine Bräunlin, beschwerte sich über ihre gemachte Reise. Allerdings, wenn es nichts kostete, war sie bereit, diese Reise zu wiederholen.

Im Zuber mit warmen Thermalwasser trafen sich anschließend Inge Schmid und Markus Britsche, um über die Huttinger herzuziehen. Aber, auch Bürgermeisterin Carolin Holzmüller bekam ihr Fett weg. Im orangen Bikini sei Holzmüller unterwegs, stellten die zwei im Zuber fest. Dies wohl nur, um zu spionieren, weshalb das Rathauspersonal nach Bad Bellingen abwandere. Bürgerbeteiligung, das Gemeindeentwicklungskonzept, die Wertschätzung des Ehrenamtes und wie zu erwarten, das Gebäudemanagement und die Feuerwehr, hier trafen kleine rhetorische Pfeile auf die Bürgermeisterin, die von Applaus aus dem Saal begleitet wurden.

Inge Schmid und Markus Britsche steht das „Wasser bis zum Hals“ Foto: sc

„Schlenkermännli“, acht Frauen aus der Narrenzunft, ganz in schwarz gekleidet, mit Leuchtstreifen versehen, präsentierten sich als tanzende, Strichmännchen.

Schließlich versammelten sich alle Bühnenakteure, es regnete Konfetti und bunte Ballon flogen durch den Saal.

Zeremonienmeister Bräunlin dankte den Bühnenhelfern und den Technikern für ihren Einsatz und lud die Besucher zum Tanzen und einem Besuch an der Bar ein. Gefeiert wurde, wie könnte es in einem Narrendorf wie Istein anders sein, noch bis in den Morgen.