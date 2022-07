Anzeige Sportwoche des FC Huttingen

Das Sommerfest am Samstag, 30. Juli, ab 17 Uhr bildet den Rahmen zu einem weiteren Vorbereitungsspiel des FCH I gegen den FV Tumringen.

Am Sonntag, 31. Juli, findet der Dörfercup statt. Diese Ortsmeisterschaft bestreiten Teams aus Efringen- Kirchen, Wintersweiler, Egringen, Huttingen, Kleinkems, Mappach/Maugenhard sowie Welmlingen und als Gast ein Team aus Bamlach. Der Dörfercup beginnt um 11 Uhr und dauert mit den Gruppenspielen bis etwa 18 Uhr.

Am Montag, 1. August, wird in den Halbfinal- und Finalspielen ab 18 Uhr der Gewinner des Dörfercups ermittelt. An allen Tagen gibt es Güggeli, aber auch Curry- und Grillwürste und Pommes Frites, Spaghetti Bolognese, Wurstsalat, Salatteller mit Ei und Schinken, Bauernhofeis vom Seebodenhof, eine Sektbar, einen Bierbrunnen und eine Kuchen- und Tortenauswahl in der Kaffeestube sowie ein großes Getränkeangebot. Für Kinder steht an allen Tagen eine Hüpfburg zur Verfügung. Im Einsatz sind Mitglieder aus den drei Veranstaltervereinen, also dem FC Huttingen, dem Förderverein Jugend und dem Förderverein Sportanlagen.

Beim Sommerfest präsentiert sich ein Fußballverein mit 500 Mitgliedern, darunter rund 100 Kinder und Jugendliche. Der FCH hat zwei Aktivmannschaften in der Kreisliga B und C im Einsatz, dazu eigene Nachwuchsteams im Bereich E- und F- und ab der D-Jugend in der Spielgemeinschaft (SG) Rebland mit dem TuS Efringen-Kirchen, dem SV Istein und der SpVgg Märkt/Eimeldingen.