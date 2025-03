Efringen-Kirchen: Starker Einsatz für die Landwirtschaft

Unsere Empfehlung für Sie Kreis Lörrach Damit Herden vor dem Wolf sicher sind Mehr junge Menschen interessieren sich wieder für einen Beruf in der Landwirtschaft.

Um all diese und weitere Anliegen an die Politik adressieren zu können, ist es für den BLHV und dessen Repräsentanten wichtig, ständig den direkten Kontakt und das Gespräch zu Politikern auf Landes- und Bundesebene zu suchen.

Dem Strukturwandel die Stirn bieten

Sorgen macht Heinz Kaufmann der Verlust an verschiedenen Einrichtungen der landwirtschaftlichen Infrastruktur. Er nennt Beispiele: Die Getreideannahmestelle befindet sich im Elsass, so dass der Landwirt immer größere Strecken zurücklegen muss und einen erhöhten Aufwand hat. Auch die Zahl der Landhändler nimmt ab, ebenso gibt es kaum noch Schlachthöfe. In Schönau befindet sich noch einer, für dessen Erhalt und dessen Zukunft sich die Landwirte einsetzen. Den Weinbau sieht der BLHV-Vorsitzende derzeit in der Krise, während er die Lage der Milchwirtschaft als zufriedenstellend bezeichnet.

Die Ausbildung ist nachgefragt

Heinz Kaufmann ist Ansprechpartner für Behörden und Berufskollegen. „Ich habe ein vermittelnde Tätigkeit“, sagt er zu seiner ehrenamtlichen Aufgabe. „Sie macht mir Spaß“, unterstreicht der 63-Jährige, der in der Regional- und Direktvermarktung gute Chancen für seinen Berufsstand sieht.

Auch freut es ihn, dass seit Corona die Wertschätzung für den Beruf des Landwirts deutlich gestiegen sei. Als positiv wertet er auch die Tatsache, dass sich wieder verstärkt junge Leute zum Landwirt ausbilden lassen. Deshalb würde sich Kaufmann mehr Ausbildungsbetriebe wünschen, da es im gesamten Kreis Lörrach nur etwa acht gibt.

In zwei Jahren ist für Heinz Kaufmann, der seit Oktober vergangenen Jahres mit Marianne Koch aus Minseln ein Team an der BLHV-Kreisspitze bildet, Schluss. „Mit 65 Jahren darf ich nicht mehr gewählt werden“, verdeutlicht der Vorsitzende, der aber auf örtlicher Ebene den BLHV-Vorsitz in gewohnter Weise fortführen wird. Schließlich ist er hier noch für knapp drei Jahre gewählt.