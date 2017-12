Efringen-Kirchen Startrompeter in der Dorfkirche

Ballrechten-Dottingen (dr). „Wie kommt es eigentlich, dass ein so berühmter Musiker in die kleine Dorfkirche nach Ballrechten-Dottingen kommt?“ Diese Frage stellte am Montag ein älterer Besucher beim Konzert des „Blechbläserensembles Ludwig Güttler“ mit dessen Namensgeber an der Spitze in der St. Erasmus-Kirche.

Diese Geschichte geht bis in das Jahr 1980 zurück. Damals gab es noch zwei deutsche Staaten. Die Annäherung beschränkte sich auf wenige kulturelle und sportliche Ereignisse.

Damals sprach nach einem Konzert in Basel der evangelische Pfarrer Johannes Voss aus Efringen-Kirchen den Dresdner Musiker Ludwig Güttler an. Ob er nicht Interesse habe, auch einmal in seiner Dorfkirche in Kirchen zu spielen. Voss sprach eine offizielle Einladung aus und Güttler bekam von den Kulturoberen der DDR eine Reiseerlaubnis. So kam es zu dem ersten Konzert in Efringen-Kirchen.

Seither ist viel geschehen. Voss ging in Pension, und die Bezirkskellerei Markgräflerland übernahm Organisation und Sponsoring der Konzerte. Nach der Fusion der Bezirkskellerei mit dem Castellbergkeller in Ballrechten-Dottingen wurde eine weitere Konzertreihe mit weihnachtlicher Musik aufgelegt. Über all die Jahre blieb Güttler dem treuen Publikum im Markgräflerland verbunden. Und das ist nicht selbstverständlich, denn Güttler tritt in der Regel in großen Städten auf.

Das Konzert „Dresdner Bläserweihnacht – Virtuose Blechbläsermusik aus vier Jahrhunderten“ war bereits das zehnte Konzert von Güttler in Ballrechten-Dottingen. In dieser Zeit haben sich die sächsischen Musiker ein treues Stammpublikum erworben.

Für den auf Geschäftsreise befindlichen Geschäftsführer der Bezirkskellerei Markgräflerland als Veranstalter, Hagen Rüdlin, begrüßte dessen Vorgänger Gerhard Rüdlin die Künstler. Rüdlin äußerte die Hoffnung, dass sich alle, Künstler wie Zuhörer, in einem Jahr gesund zum nächsten Konzert wiedersehen.

