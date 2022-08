Efringen-Kirchen Arztpraxis sucht vergeblich Räume

Tanja Henning will auf jeden Fall in Efringen-Kirchen bleiben. „Mein Ziel ist, meine Patienten in Efringen-Kirchen weiter zu versorgen“, sagt sie. Henning hatte deshalb schon am 16. Februar das Gespräch mit dem Bürgermeister gesucht. Im Verlauf dieses Gesprächs seien ihr mehrere Möglichkeiten genannt worden, unter anderem der ehemalige „Kindergarten der Freunde“ – eine Idee, die ihr grundsätzlich zugesagt hätte. Denn: „Ich suche Praxisräume, und möchte gerne investieren.“ Auch könne sie sich vorstellen, noch einen weiteren Arzt oder eine Ärztin mit ins Boot zu holen. In der darauffolgenden Gemeinderatssitzung am 21. Februar hatte Gerhard Kienle, selbst Arzt und Fraktionssprecher der CDU im Gemeinderat, dann den Antrag gestellt, im dem ehemaligen Kindergarten eine Begegnungsstätte für Jung und Alt einzurichten. Seitdem sei ihr Gegenwind entgegengeschlagen, berichtet die Ärztin. Dennoch hatten noch im Mai von beiden Seiten als „konstruktiv“ bewertete Gespräche zwischen ihr , der Gemeindeverwaltung und den Fraktionsvorsitzenden des Gemeinderats stattgefunden.

Der Verkauf des Kindergartenareals sei nur eine der angedachten Alternativen aus dem Bestand der Gemeinde gewesen, schreibt Bürgermeister Philipp Schmid in seiner Stellungnahme. Es habe sich jedoch gezeigt, dass die preislichen Vorstellungen weit auseinanderlägen. Bisher lägen der Verwaltung – trotz wiederholter Hinweise und Bitten – keine konkreten Planungsvorschläge, Unterlagen oder Entscheidungen zu den – von der Verwaltung ebenfalls vorgeschlagenen – Übergangsstandorten vor, moniert er.

Verschiedene Preisvorstellungen

Tanja Henning argumentiert umgekehrt: Pläne könne sie erst erstellen lassen, sobald ihr ein konkreter Preis vorliege. In seiner E-Mail vom 1. Juli habe Schmid zwar 600 bis 700 Euro pro Quadratmeter (mit 10 Prozent Nachlass) genannt – dies jedoch, wie sie erfahren habe, ohne das zuvor mit dem Gemeinderat abgesprochen zu haben. Schmid gibt an, dies als geltenden Marktwert bei Wohnbauunternehmen ermittelt zu haben. Henning verweist auf den – deutlich niedrigeren – Bodenrichtwert, der in ihren Augen Verhandlungsgrundlage sein müsse. Dieser beträgt in Efringen-Kirchen in erschlossenen Wohnbauflächen 310 pro Quadratmeter, wird aber derzeit neu ermittelt. Die neuen Werte sollen Ende August feststehen. Wegen der steigenden Baupreise könne sie sich mittlerweile auch vorstellen, wieder Praxisräume zu mieten, statt selbst zu bauen, so Henning.

Ein – von der Gemeinde ebenfalls vorgeschlagener – Neubau im geplanten Neubaugebiet Gießenfeld 2 komme für sie nicht infrage: „Investieren würde ich gerne zentral.“ Außerdem führe diese vom Bürgermeister auch schon so genannte „goldene Brücke“ in den Nebel, da noch gar nichts spruchreif sei, und sich die Gemeinde noch immmer in Grundstücksverhandlungen befinde.

Auch das Angebot eines Übergangsstandorts in einem Containerkomplex schlägt sie derzeit aus: „Wenn ich kein geeignetes Objekt oder Baugrundstück habe, benötige ich auch keine Übergangslösung“, sagt die Ärztin.