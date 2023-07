Efringen-Kirchen Stehen im Güterschuppen bald Räder?

Nun stellt sich die Frage wie es weitergeht. Die Zeit ist knapp. Bis Ende 2026 muss laut dem Förderaufruf des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr vom 6. März das Bauvorhaben bereits abgeschlossen sein.

Einiges bleibt zu klären

Dabei bleibt noch einiges zu klären: Noch aus der Zeit von Holzmüllers Vorgänger Philipp Schmidt stammt der Gemeinderats-Beschluss, ein Bürgerbeteiligungsverfahren zur künftigen Nutzung des denkmalgeschützten Güterschuppens am Bahnhof durchzuführen. Auch hierfür gebe es bereits eine Förderzusage, so Holzmüller.

Damals stand die Idee im Raum, im alten Güterschuppen einen Co-Working-Space einzurichten. Bereits im Wahlkampf habe sie aber gegenüber Bürgern mehrfach wiederholt, dass sie kein Freund von Versprechen sei. Daher stehe sie auch dem möglichen Resultat einer Bürgerbeteiligung sehr skeptisch gegenüber, bei dem am Ende nicht klar sei, ob es überhaupt finanzierbar ist.

Da die Einladungen für die kommende Gemeinderatssitzung am Montag, 17. Juli, bereits am Donnerstag versandt worden seien, werde sie das Thema erst einmal unter Mitteilungen der Verwaltung im Rat ansprechen, stellte Holzmüller in Aussicht.

Hintergrund

Das Förderprogramm

Laut des auf der Internetseite des BALM hinterlegten Förderaufrufs für Fahrradparkhäuser an Bahnhöfen kommt ein zweistufiges Verfahren zur Anwendung. In der ersten Phase

(Interessenbekundungsverfahren) ist demnach eine Projektskizze auf zur Verfügung gestellten elektronischen Formularen einzureichen. In einer zweiten Phase

(Antragsverfahren) muss ein förmlicher Antrag eingereicht werden. Das Antragsverfahren und die einzureichenden Unterlagen werden den Antragstellenden durch das BALM schriftlich mitgeteilt.