Efringen-Kirchen „Stellen uns national breiter auf“

Dieser Situation kann sich kein Betrieb entziehen. Wir leben und arbeiten nicht auf einer Insel. Auf einzelnen Absatzmärkten ist man stärker betroffen, auf anderen weniger. Die Gastronomie beispielsweise hat nach Corona vielfach ihre Öffnungszeiten wegen des Personalmangels eingeschränkt. Grundsätzlich befinden wir uns in allen Bereichen in einer Zeit der Konsolidierung.

Es werden gute Weine produziert, doch die Marktlage ist angespannt. Woran liegt’s?

Die aktuelle Situation muss man richtig bewerten. Warum sind wir in der Lage, in der wir sind? Vor Corona und vor dem Ukraine-Krieg gab es für die Wirtschaft niedrige Zinsen und niedrige Energiekosten. Doch das ist Vergangenheit. Inzwischen erleben wir eine radikale Veränderung. In den vergangenen 24 Monaten haben wir die Preise für unsere Weine viermal erhöht, doch damit konnten wir nur einen Teil der Kostensteigerungen auffangen. Glas, Kartonagen, Etiketten, Energie und Logistik sind erheblich teurer geworden. Allein für die Warenumschließung müssen wir zwischen 2019 und 2022 eine Kostensteigerung von 60 Prozent verkraften. Hinzu kommen problematische Lieferketten und eine massive Knappheit beim Glas. Auch muss berücksichtigt werden, dass es 2020 und 2021 einen mengenmäßig kleinen Herbst gab, während wir 2022 glücklicherweise eine marktkonforme Ernte einlagern konnten.

Bekommt die Weinwirtschaft den Klimawandel auch zu spüren?

In den vergangenen acht Jahren hat die Lese jedes Mal bereits im August begonnen, während es früher drei, vier Wochen später war. Das sagt doch alles. Wir werden sortenmäßig dem Klimawandel begegnen müssen. Das Wort Klimagewinner für den Weinbau verbietet sich meiner Ansicht nach. Vielmehr müssen die klimatischen Veränderungen allen landwirtschaftlichen Erzeugern, aber auch jedem Konsumenten zu denken geben.

Hat Corona das Verhalten der Verbraucher verändert?

Ja, nachhaltig. Das Konsumverhalten hat sich verschoben. Während zu Beginn der Pandemie der Konsum in den eigenen vier Wänden zunahm, zeigt sich aktuell ein gegenläufiger Trend. Der private Konsum ist rückläufig, denn wenn die Reallöhne durch die Inflation sinken, dann haben die Leute weniger Geld für den Konsum. Und das bekommen auch wir zu spüren.

Über 70 Prozent der badischen Weine produzieren Genossenschaftswinzer. Die Zahl der Erzeuger bei gleichbleibender Anbaufläche ist aber rückläufig. Ein Trend zum größeren Betrieb?

Natürlich, das ist alternativlos. Die demografische Entwicklung macht sich auch in der Winzerschaft bemerkbar. Während bei Privatweingütern in der Regel die Nachfolge familienintern geregelt werden kann, steht ein genossenschaftlicher Betrieb vor ganz anderen Herausforderungen. Die Haupterwerbswinzer sind in der Regel zukunftsorientiert aufgestellt. Sie verfügen über eine ausreichend große Rebfläche, was für eine effiziente Traubenproduktion unabdingbar ist. Doch der größte Teil unserer Winzer betreibt den Weinbau im Nebenerwerb.

Wird die Markgräfler Winzer eG weiter wachsen?

Wir haben einige Neuanträge. Ob es vergleichbare Zuwächse wie in der Vergangenheit gibt, bleibt abzuwarten. Gegenwärtig sind wir mit rund 900 Hektar gut aufgestellt.

Die Ertragslage für die Winzer ist angespannt.Lohnt sich für junge Winzer der Einstieg in den Weinbau?

Unter den aktuellen Rahmenbedingungen ist es eine Herausforderung, das ist gar keine Frage. Aber man darf auch nicht nur von der aktuellen Situation ausgehen, sondern muss zuversichtlich nach vorne blicken.

Tun Sie als Chef des zweitgrößten Weinbaubetriebs in Baden dies auch?

Natürlich. Wir schauen doch nicht tatenlos zu und ergeben uns. Wir verfolgen eine klare Qualitätsidee und sind dabei, uns national breiter aufzustellen. Wir weiten derzeit unsere Vertriebsaktivitäten stark aus und wollen unsere erfolgreiche Geschichte neu weiterschreiben.

Sie gehen in die Offensive.

Ja. Mit unserer 2017 eingeführten Markgräfler Linie sind wir bundesweit sehr erfolgreich am Markt und erzielen Jahr für Jahr zweistellige Zuwächse. Auch renommierte Weinführer wie Eichelmann und Falstaff bescheinigen uns in ihrer jüngsten Ausgabe eine „innovative Genossenschaft mit einer stetigen Qualitätssteigerung“ zu sein und „frische, geradlinig und fruchtebetonte Weißweine, die Freude bereiten“, zu produzieren. Und unsere Spätburgunder Rotweine mit ihrer „Fülle und Komplexität“ erhalten ein Sonderlob. Hinzu kommt, dass wir durch neu eingeleitete interne Prozesse eine niedrige Kostenstruktur haben und beibehalten.

Also ein zufriedener Kellereichef?

Zufrieden kann man nie sein, schon gar nicht unter den gegebenen Rahmenbedingungen. Aber wir stecken den Kopf nicht in den Sand und sind mit unserer klaren Ausrichtung auf einem guten, zukunftsweisenden Weg.