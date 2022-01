Efringen-Kirchen Sternsinger in Huttingen unterwegs

Huttingen (ov). Sehr erfolgreich ist die Sternsingeraktion in Huttingen verlaufen, heißt es in einer Mitteilung. Die Sternsinger sowie die Helfer haben am Morgen alle einen Schnelltest durchgeführt, die Spendenkassen wurden mit einem Abstands-Stock versehen, damit die Sternsinger die Spenden coronakonform entgegennehmen konnten. Bei kaltem, aber klarem Wetter zogen die Sternsinger in drei Gruppen mit ihren erwachsenen Begleitern durch die Straßen von Huttingen. 1390 Euro an Spendengeldern wurden gesammelt. Diese kommen weltweit ausgewählten Projekten für Kinder in Not des Kindermissionswerks „Die Sternsinger“ zugute. Für die großzügigen Spenden bedanken sich die Veranstalter bei allen Spendern.