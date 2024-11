Efringen-Kirchen: Steuer bleibt „aufkommensneutral“

Der Hebesatz von 360 Prozent für die Gewerbesteuer soll unverändert bleiben. Für die Grundsteuer A, geltend für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft, wird 2025 ein Hebesatz von 700 Prozent empfohlen (bisher 360 Prozent).

Für die Grundsteuer B für andere bebaute und bebaubare Grundstücke soll ab Neujahr ein Hebesatz von 265 Prozent gelten (bisher 370 Prozent). Nach allem, was bislang an Bemessungsgrundlagen vorliege, bleiben die Einnahmen der Gemeinde über die Grundsteuer, „aufkommensneutral“, also ungefähr gleich hoch wie bislang, sagte Rechnungsamtsleiterin Daniela Wenk in der Sitzung.