Efringen-Kirchen Stillstand, aber kein Untergang

Wann in der Peterskirche wieder Konzerte veranstaltet werden könne, kann Junker noch nicht sagen. Denn zum einen sei die weitere Entwicklung der Pandemie schwer einzuschätzen, zum anderen liegt diese Entscheidung letztlich auch nicht direkt in ihrer Hand, da die Kirchengemeinde offiziell Veranstalterin ist. Gemeinsam habe man sich bereits vor mehreren Monaten darüber verständigt, dass die Konzerte zunächst weiterhin ausgesetzt werden müssen. Zu umfangreich wäre das notwendige Hygienekonzept und zu umfassend die Einschränkung der Besucherzahl in der ohnehin kleinen Kirche. Nach jetzigem Stand sei es nicht ausgeschlossen, dass in diesem Jahr keine Konzerte in Blansingen möglich sein werden, sagt Junker. Allerdings will sie sich noch mit dem ehemaligen Weiler Kulturamtsleiter und Mitglied der Gruppe „Musica Antiqua Basel“, Tonio Paßlick, in Verbindung setzen. Das Ensemble tritt traditionell am 1. Mai in Blansingen auf. Man werde beraten, was bis dahin möglich ist und was nicht. „Ich kann aber derzeit einfach nicht sagen, wie es weitergeht.“ Man müsse die Situation von Tag zu Tag neu bewerten, sagt die Organisatorin, die sich mittelfristig auch Unterstützung bei der Planung und Umsetzung der Konzerte wünscht.