Efringen-Kirchen: Stimmlicher Ausdruck mit Instrumenten

Das Singen als höchste Ausdruckskunst

Das Wort „Aido“ bedeutet in der altgriechischen Sprache „singen“. Die Nachahmung des stimmlichen Ausdrucks auf Instrumenten ist die Grundidee, die die Musik in der gesamten Renaissance und im Barock prägt. Das Trio „Aido“ wurde in Anlehnung an diese Philosophie benannt, die das Singen als die höchste Ausdruckskunst der Menschheit ansieht.

Daher stammt auch der Name „Esclamazione“, was soviel wie „Verzierungen“ bedeutet. Allerdings in der neuen musikalischen Mode des Frühbarocks, die von den Humanisten der Zeit vor rund 400 Jahren „Seconda Prattica“ genannt wurde.