Efringen-Kirchen Stöbern vor beschaulicher Kulisse

Den Flohmarkt hat die Initiative IME, „Istein macht ebbis“ ins Leben gerufen. Und in diesem Jahr kann er auch wieder wie geplant stattfinden. „Zuletzt konnten wir den Flohmarkt 2019 veranstalten“, erinnert sich Mitorganisatorin Charlotte Jourdan.

Das Besondere am Dorfflohmarkt ist, dass er sich nicht, wie man es üblicherweise kennt, auf ein paar Stände in einer Straße konzentriert. Stattdessen kann jeder Isteiner auf seinem eigenen Grundstück auf einer selbstbestimmten Fläche so viele Waren zum Verkauf anbieten, wie er möchte. „Man ist so nicht begrenzt auf einen drei Meter langen Marktstand“, erklärt Jourdan. Das Konzept, den Markt so zu strukturieren, verfolgt IME schon seit einiger Zeit. Bisher zum Markt angemeldet haben sich rund 100 Stände, die Organisatoren gehen jedoch davon aus, dass sich am Samstag noch spontan der ein oder andere Isteiner mit einem Stand dazugesellt. „Das geht dank unseres Konzepts aber problemlos“, berichtet die Mitorganisatorin. Allerdings sei eine Verzeichnung auf dem Lageplan kurzfristig nicht mehr möglich.