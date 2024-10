Der Arbeitskreis Stolpersteine Efringen-Kirchen hat am Mittwochnachmittag insgesamt 13 Stolpersteine verlegt. Sechs Stolpersteine wurden für Mitglieder der Familie Samuel Moses und fünf für die von Henriette Olesheimer in Kirchen verlegt. Hinzu kamen Stolpersteine für Otto Brändlin und Maria Bertha Brändlin. Damit werden erstmals in Efringen-Kirchen für Euthanasieopfer Steine verlegt. Beide lebten zuletzt in Istein. In dem Ortsteil werden es die ersten Stolpersteine sein (wir berichten noch ausführlich). Die Sprecherin des Arbeitskreises, Marion Caspers-Merk (rechts im Bild mit weißer Rose), hatte vor der Verlegung nochmals darauf hingewiesen, dass nach den zwei möglichen Steinen in diesem Jahr weitere acht nicht verlegt werden konnten, da dafür die Unterschrift des anliegenden Grundstücksbesitzers notwendig ist, welche diese allerdings jeweils verweigerten. Insgesamt konnten in Efringen-Kirchen jetzt bislang 21 Stolpersteine verlegt und zehn nicht verlegt werden.