Efringen-Kirchen Strategien gegen zu viel Wasser

Ortsvorsteher Bernd Meyer pflichtete ihm bei und bestätigte, dass solche Maßnahmen bereits geplant seien, die Kosten für ihre Umsetzung aber in die Millionen gehen würden. Ohne Zuschüsse sei das nicht zu stemmen. Diese seien jedoch nicht vor dem nächsten Jahr zu erwarten.

Unabhängig davon müsse das Wasser möglichst oberhalb der Felder entschleunigt und auf die Fläche verteilt werden, sagte er. Voraussetzung dafür sei, dass bei solchen Maßnahmen die Landwirte auch mitmachten.

Es sei nur möglich, ergänzte er im Anschluss an die Sitzung im Gespräch mit unserer Zeitung, Vorhaben umzusetzen, deren Durchführung auch kontrollierbar seien.

Bauern fordern Ausgleich

Bei der Sitzung anwesende Landwirte wehrten sich nicht grundsätzlich gegen die Einrichtung von Grünstreifen oder den Zwischenanbau eng wachsender Getreidearten, forderten aber von der Gemeinde dafür eine Entschädigung. Was die Schächte und Kanäle betrifft, schilderte ein Zuhörer, dass die Schächte wohl die Wassermassen schlucken könnten, diese jedoch so schnell kämen, dass sie über die Schächte hinwegschössen. Allgemein richtete sich die Kritik der anwesenden Landwirte dagegen, dass immer wieder „nur geschwätzt“, aber nichts getan werde. Alle bisherigen Maßnahmen hätten auf Eigeninitiative beruht. Als Beispiel, dass es auch schneller gehe, führte ein Zuhörer Haltingen an, wo es gelungen sei, unter Einbeziehung aller Beteiligten eine schnelle Lösung zu finden. Es müssten eben alle – Landwirte, Gemeinde, Landratsamt – gemeinsam an einem Strang ziehen.

Alle waren sich einig, dass es jetzt an der Zeit für wirksame Maßnahmen sei. Ortsvorsteher Meyer kündigte an, dass in der nächsten Woche Gespräche mit dem Bauamt geplant seien, mit dem Ziel, erst einmal „eine kleine Lösung“ zu finden.