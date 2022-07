Efringen-Kirchen Strategien zur Personalgewinnung

Da der Schuleintritt für alle erst im September stattfindet, Aufnahmen in den Kindergarten aber rund ums Jahr erfolgen, könnten sich eventuell zu den Sommerferien hin Engpässe ergeben. Bisher sei dies aber meistens nicht der Fall gewesen, oft würden sich Eltern entschließen, statt im Sommer ihre Kinder erst zum neuen Kindergartenjahr anzumelden. Sorgen macht den Verantwortlichen aber die zukünftige Personalsituation, insbesondere im Hinblick auf den politisch angedachten Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Grundschulbereich. Um in dieser Hinsicht rechtzeitig die Weichen zu stellen, wurde eine Arbeitsgruppe mit dem Sozialen Arbeitskreis (SAK) ins Leben gerufen, um sich dessen langjährige Erfahrung zunutze zu machen. Eigens geschaffene zusätzliche Ausbildungsplätze für Erzieher konnten in diesem Jahr zum Teil nicht besetzt werden. Und das, obwohl der Erzieherberuf längst nicht mehr so schlecht bezahlt sei, wie viele annähmen, so Fischer. Demnach stehen Berufsanfängern 2930, erfahrenen Erziehern 3980 Euro brutto im Monat zu.

Von den zur Verfügung stehenden Ausbildungs-, Praktikums- und Freiwilligenplätzen sind im kommenden Schuljahr fünf besetzt, hinzu kommt eine Stelle im „FSJ“. Damit verbessert sich die Situation im Vergleich zum laufenden Jahr. Da sie unbezahlt sei, sei eine herkömmliche Erzieherausbildung gegenüber der vergüteten praxisintegrierten Ausbildung (Pia) und dem Dualen Studium wohl nicht mehr so attraktiv, merkte Gemeinderätin Anja Schaffhauser an.