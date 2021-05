Efringen-Kirchen Suche nach Wahlhelfern läuft gut

Von Ingmar Lorenz

Efringen-Kirchen . Viele Bürger engagieren sich regelmäßig als Wahlhelfer, so die Erklärung des Hauptamtsleiters. Weiterhin freut man sich im Rathaus aber über Unterstützung, zumal eine Vielzahl an Helfern benötigt wird. Insgesamt gibt es in der Gemeinde Efringen-Kirchen zwölf Wahllokale und zwei Briefwahlbezirke. Drei Wahllokale und die beiden Briefwahlbezirke fallen in den Bereich des Kernorts. Hinzu kommen die Wahllokale in den Ortsteilen – jeweils eines in Mappach, Huttingen, Wintersweiler, Blansingen, Kleinkems, Welmlingen und Egringen sowie zwei in Istein. Damit sind die Strukturen bei der Bundestagswahl im September dieselben wie bei der Landtagswahl im März.