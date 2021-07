Efringen-Kirchen Tango, Kräuter, Zauberdrachen

Zugleich betont die Mediatheksleiterin auch, dass das Programm noch nicht in Stein gemeißelt sei. So würden etwa noch abschließende Details für den Vortrag „Delikatessen am Wegesrand“ mit der Kräuterpädagogin Sigrun Hecker geklärt, der am Dienstag, 16. November, 19 Uhr, stattfinden wird.

Darüber hinaus sei es möglich, dass eine weitere Theateraufführung das Programm ergänzen wird. Ob das aber klappt, müsse sich im Lauf der kommenden Wochen noch zeigen, denn die Theatergruppen werden von einem Zusammenschluss mehrerer Mediatheken und Bibliotheken in der Region verpflichtet und kommen dann für eine Woche am Stück, in der sie nacheinander in den verschiedenen Einrichtungen auftreten. Diese Organisation im Verbund mache es möglich, Künstler aus ganz Deutschland zu engagieren, wie zum Beispiel nun das Dresdner Figurentheater.

Bilderbuchkino und Flohmarkt nächstes Jahr

Mit anderen Veranstaltungen, für in der Vor-Corona-Zeit regelmäßig in der Mediathek stattgefunden hatten, ist Blum noch vorsichtig. So wird das Bilderbuch-Kino wohl erst im Frühjahr 2022 wieder starten, und auch den Flohmarkt der Mediathek gibt es wohl erst wieder im nächsten Jahr, sagt Blum.

Selbstredend stehen zudem alle nun geplanten Veranstaltungen unter dem Vorbehalt, dass es die Corona-Lage zulässt, diese auch anzubieten. Allerdings gibt sich Blum diesbezüglich optimistisch. Denn nicht nur habe man ein umfangreiches Hygiene-Konzept, sondern könne inzwischen auch mehr Erfahrungswerte einbringen.

Aufgrund der Corona-Pandemie müssen folgende Regeln bei den Veranstaltungen beachtet werden. Für alle Veranstaltungen ist eine vorherige verbindliche, persönliche Anmeldung erforderlich. Die Daten der Besucher werden notiert und nach der Veranstaltung noch vier Wochen gespeichert. Danach werden die Angaben vernichtet.

Das Platzangebot ist stark begrenzt, die Sitzplätze werden den angemeldeten Personen persönlich zugeordnet und sind gekennzeichnet.

Es wird zudem darum gebeten, Gruppenbildung vor und nach der Veranstaltung zu vermeiden. Die Abstands- und Hygieneregeln müssen eingehalten werden.

Weitere Informationen gibt es direkt bei der Mediathek unter Tel. 07628/806-333.