Efringen-Kirchen Taubenplage sorgt für Unmut

Der „Stadtfeind Nummer 1“ wird auch auf dem Land zur Plage. In Mappach sucht man nach einer Lösung, der wachsenden Taubenpopulation Herr zu werden. Ortsvorsteher Helmut Grässlin stellte sich in der jüngsten Ortschaftsratssitzung einem überaus kompliziertem Thema.

Mappach. Bei dem kann allerdings auch die Rathausverwaltung nicht helfen. Vor einigen Tagen fragte er nochmals beim Ordnungsamt der Gemeinde nach, welche Möglichkeiten es zur Taubenbekämpfung gibt und bekam wohl keine zielführenden Tipps.

Im Dorf haben die Einwohner schon alles Mögliche ausprobiert, um dem Federvieh Herr zu werden. Die in Baumärkten vertriebene Plastikkrähe schrecke nur für ein paar Wochen ab, berichtete ein älterer Bürger. Auch die auf beliebten Sitzorten angebrachten Drahtspikes helfen lediglich, das Problem auf die Nachbarschaft zu verlagern, ist sich der Ortsvorsteher sicher.

Am Gurren stört sich in Mappach niemand, es sind die Ausscheidungen der Vögel, die an den Nerven zerren. Terrassen und Hauseingänge müssen ständig gesäubert werden, die ätzenden Schlieren an den Hausfassaden drohen den Putz zu beschädigen. Ein Problem ist auch, wenn der Taubendreck auf der Parabolantenne den Fernsehempfang stört und eine gefährliche Putzaktion auf dem Dach notwendig wird, bemängelte ein Einwohner. Immer wieder kommen Bürger in die Ortsverwaltung und beschweren sich, sagte Grässlin.

Er kann sich zwischenzeitlich sogar einen Taubenturm nach Lörracher Vorbild vorstellen. Im Hebelpark hat die Lerchenstadt schon vor vielen Jahren ein Taubenzuhause aufgestellt, entfernt dort händisch immer wieder die Eier gegen Brutattrappen. Ein durchaus arbeitsintensives Vorgehen. „Die brüten bis zu dreimal im Jahr“, wusste ein genervter Mappacher. 37 Tauben lebten aktuell auf seinem Anwesen, berichtete er.

Ein weiterer Ansatzpunkt ist für Grässlin, die Nahrungsquellen einzuschränken: „Ich bin deshalb froh, dass die Biotonne eingeführt wurde“, sagte er am Bürgertisch im Anschluss der Sitzung. Unmöglich allerdings, die für Tauben so leckeren Erntereste auf den Äckern rund um Mappach einzudämmen. Aus falsch verstandener Tierliebe würde allerdings niemand im Dorf die Tauben füttern. „Da ist mir nie was zu Ohren gekommen“, sagte Grässlin auf Nachfrage. Und das sei sowieso seit vergangenem Jahr auch in der Gemeinde Efringen-Kirchen verboten.

Wichtig ist ihm, dass mit der öffentlichen Diskussion im Ortschaftsrat das Problem erkannt wurde und nun die Lösungssuche beginnt. Ein Mappacher erinnerte sich daran, dass seine Oma ihm erzählte, wie die Dorfbevölkerung in den Hungerjahren während und nach dem Zweiten Weltkrieg die Tauben als Proteinlieferanten entdeckte.

Das Problem heute: Das Bejagen in Wohngebieten ist verboten. Und überhaupt: Die Stadt Basel hat in den 60er Jahren begonnen, die 20 000 Tauben im Stadtgebiet lebenden Tauben gezielt zu bejagen. Bis 1985 wurden so 100 000 Tauben getötet. Die Zählung am Ende der Aktion brachte das nüchterne Ergebnis: Es lebten immer noch 20 000 Tauben in der Stadt. Kein Wunder, denn ein Taubenpärchen kann pro Jahr bis zu zehn Eier ausbrüten.

Längst haben sogar Soziologen sich mit dem Verhältnis zwischen Mensch und Taube beschäftigt. Nachdem beide Geschöpfe jahrtausendelang friedlich zusammenlebten, die alten Ägypter und Chinesen sie zur Nachrichtenübermittlung nutzten. Fast eine Million Tauben wurden vom Militär in den beiden Weltkriegen eingesetzt, und auch die Bibel würdigt das graue Federvieh. Heute würden Menschen die Tauben als Eindringliche in ihre zivilisierte Welt empfinden, sie als „Ratten der Lüfte“ wahrnehmen. Aus einer jahrtausendelangen Freundschaft habe sich erst seit der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts nach und nach eine einseitige Feindschaft entwickelt. Noch vor Jahren waren sich Soziologen sicher, dass das Problem nur Stadtmenschen mit ihrer besonderen Wahrnehmung betrifft. Doch zwischenzeitlich ist es auch auf dem Land angekommen.